Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ноттингем Форест
Рединг - Ноттингем Форест: обзор матча 20 ноября 2021
Рединг
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
64'
С. Данн
4'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ноттингем Форест
Желтая карточка
А. Рахман Баба
87'
74'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Д. Дринкуотер
72'
67'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
Д. Лолли
ГОЛ! 1:1!
С. Данн
Пас отдал
Д. Свифт
64'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Мур
61'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
57'
37'
Желтая карточка
Р. Йетс
Желтая карточка
Л. Мур
32'
31'
Замена
Г. Бонг
️️️️
М. Лоу
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-3-3
23
Саутвуд
21
Баба
17
Идом
24
Данн
26
Мур
8
Свифт
4
Дринкуотер
14
Эджария
29
Лорент
12
Холмс
47
Пушкаш
4-2-2-2
30
Самба
6
Уорролл
26
Маккена
99
Спенс
3
Лоу
11
Лолли
22
Йетс
11
Зинкернагель
22
Джонсон
11
Граббан
4
Коулбэк
4
Дринкуотер
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
4
Дринкуотер
26
Мур
9
Кэрролл
9
Кэрролл
26
Мур
11
Зинкернагель
37
Гарнер
37
Гарнер
11
Зинкернагель
3
Лоу
13
Бонг
13
Бонг
3
Лоу
11
Лолли
2
Фигейреду
2
Фигейреду
11
Лолли
Остались в запасе
Рединг
Ноттингем Форест
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Рединг - Ноттингем Форест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+