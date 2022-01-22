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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Хаддерсфилд Таун
Рединг - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 22 января 2022
Рединг
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
3 : 4
Завершен
Хаддерсфилд Таун
5'
Л. Жоао
23'
Г. Пушкаш
45'
М. Моррисон
9'
Д. Синани
15'
Д. Уорд
25'
Д. Уорд
53'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Хаддерсфилд Таун
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Д. Дринкуотер
86'
82'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
Желтая карточка
М. Моррисон
80'
78'
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Д. Синани
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Д. Лорент
75'
70'
Желтая карточка
Л. Николлс
53'
ГОЛ! 3:4!
Д. Уорд
Желтая карточка
Д. Лорент
52'
ГОЛ! 3:3!
М. Моррисон
Пас отдал
Д. Свифт
45'
Желтая карточка
Э. Идом
26'
25'
ГОЛ! 2:3!
Д. Уорд
ГОЛ! 2:2!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Д. Свифт
23'
15'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд
9'
ГОЛ! 1:1!
Д. Синани
Пас отдал
Пипа
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
А. Рахман Баба
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Рединг
13
James Holden
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-3-4
23
Саутвуд
21
Баба
5
Моррисон
17
Идом
8
Свифт
4
Дринкуотер
4
Риномхота
12
Холмс
19
Жоао
47
Пушкаш
29
Лорент
4-3-1-3
2
Пипа
5
Пирсон
12
Лис
15
Тоффоло
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Синани
7
Томас
37
Корома
25
Уорд
21
Николлс
29
Лорент
30
Хойлетт
30
Хойлетт
29
Лорент
4
Дринкуотер
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
4
Дринкуотер
10
Синани
3
Руффельс
3
Руффельс
10
Синани
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
Остались в запасе
Рединг
Хаддерсфилд Таун
13
James Holden
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
39
Джамари Кларк
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
39
Джамари Кларк
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
20
Олли Тертон
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Рединг - Хаддерсфилд Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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