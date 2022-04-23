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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Рединг
Халл Сити - Рединг: обзор матча 23 апреля 2022
Халл Сити
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
3 : 0
Завершен
Рединг
40'
К. Льюис-Поттер
53'
Э. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Рединг
Желтая карточка
Н. Бакстер
86'
85'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Т. Инс
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Д. Хонимэн
82'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Л. Койл
82'
Замена
Т. Ивс
️️️️
А. Саядманеш
77'
73'
Желтая карточка
М. Моррисон
Желтая карточка
Д. Гривз
59'
57'
Замена
О. Эджария
️️️️
Т. Деле-Баширу
ГОЛ! 2:0!
Э. Джонс
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Д. Хонимэн
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
27
Реган Слатер
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
47
Райан Лонгман
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
2-2-1-5
1
Бакстер
15
МакЛафлин
2
Койл
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
24
Гривз
17
Саядманеш
19
Флеминг
5
Джонс
27
Слатер
4-5-1
1
Нюланд
26
Макинтайр
5
Моррисон
17
Идом
21
Баба
10
Инс
4
Дринкуотер
30
Хойлетт
29
Лорент
20
Деле-Баширу
19
Жоао
2
Койл
47
Лонгман
47
Лонгман
2
Койл
10
Хонимэн
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Хонимэн
17
Саядманеш
39
Ивс
39
Ивс
17
Саядманеш
20
Деле-Баширу
14
Эджария
14
Эджария
20
Деле-Баширу
10
Инс
11
Мейте
11
Мейте
10
Инс
Остались в запасе
Халл Сити
Рединг
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Халл Сити - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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