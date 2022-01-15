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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Рединг
Мидлсбро - Рединг: обзор матча 15 января 2022
Мидлсбро
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
84'
М. Крукс
90+5'
М. Крукс
68'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Рединг
ГОЛ! 2:1!
М. Крукс
Пас отдал
И. Джонс
90'
+5
88'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Д. Свифт
ГОЛ! 1:1!
М. Крукс
Пас отдал
М. Тавернье
84'
Замена
️️️️
Д. Хаусон
84'
Желтая карточка
М. Тавернье
74'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Дейкстел
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Коннолли
67'
65'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
36'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
12'
Желтая карточка
И. Бристоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Рединг
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-2-2-2
1
Ламли
3
Тэйлор
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
25
Крукс
16
Хаусон
16
Тавернье
25
Джонс
99
Шпорар
10
Коннолли
4-5
23
Саутвуд
4
Дринкуотер
30
Хойлетт
4
Риномхота
8
Свифт
12
Холмс
9
Кэрролл
34
29
Лорент
20
Деле-Баширу
2
Дейкстел
20
Уотмор
20
Уотмор
2
Дейкстел
10
Коннолли
9
Балогун
9
Балогун
10
Коннолли
8
Свифт
19
Жоао
19
Жоао
8
Свифт
Остались в запасе
Мидлсбро
Рединг
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
Остались в запасе
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Мидлсбро - Рединг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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