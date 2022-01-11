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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Фулхэм
Рединг - Фулхэм: обзор матча 11 января 2022
Рединг
11.01.2022, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 7
Завершен
Фулхэм
13'
Х. Уилсон
45+3'
А. Митрович (П)
60'
Х. Уилсон
68'
К. Тете
71'
Н. Кебану
75'
Т. Адарабиойо
89'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Фулхэм
89'
ГОЛ! 0:7!
А. Митрович
79'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Х. Рид
76'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Х. Уилсон
75'
ГОЛ! 0:6!
Т. Адарабиойо
72'
Замена
Б. Рид
️️️️
Ф. Карвалью
71'
ГОЛ! 0:5!
Н. Кебану
Пас отдал
Х. Уилсон
68'
ГОЛ! 0:4!
К. Тете
Пас отдал
А. Митрович
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Дринкуотер
63'
60'
ГОЛ! 0:3!
Х. Уилсон
Пас отдал
Э. Робинсон
Замена
Э. Риномхота
️️️️
D. Tetek
52'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Митрович
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
41'
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
1-3-5
23
Саутвуд
24
Данн
8
Свифт
30
Хойлетт
4
Дринкуотер
29
Лорент
34
12
Холмс
23
Бристоу
20
Деле-Баширу
4-2-3-1
1
Родак
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
10
Кэрни
6
Рид
10
Уилсон
14
Карвалью
92
Кебану
9
Митрович
34
4
Риномхота
4
Риномхота
34
4
Дринкуотер
47
Пушкаш
47
Пушкаш
4
Дринкуотер
6
Рид
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Рид
14
Карвалью
14
Рид
14
Рид
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Муньис
9
Муньис
10
Уилсон
Остались в запасе
Рединг
Фулхэм
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Рединг - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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