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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Рединг
Шеффилд Юнайтед - Рединг: обзор матча 15 апреля 2022
Шеффилд Юнайтед
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
17'
Л. Жоао
90+2'
Т. Макинтайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Рединг
90'
+4
Желтая карточка
М. Моррисон
90'
+2
Желтая карточка
Т. Макинтайр
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Т. Макинтайр
Пас отдал
М. Моррисон
88'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Т. Инс
Желтая карточка
Д. Джеббисон
81'
75'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Л. Жоао
Желтая карточка
Д. Балдок
57'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
О. МакБарни
55'
48'
Желтая карточка
Э. Идом
Замена
С. Берге
️️️️
Ф. Уремович
46'
18'
Желтая карточка
Д. Лорент
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Лорент
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Феми Азиз
ПВ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
3-2-4-1
25
Фодеринхэм
22
Уремович
15
Иган
6
Дэвис
3
Стивенс
32
Балдок
23
Осборн
10
Норвуд
14
Хурихейн
10
Гиббс-Уайт
9
МакБарни
3-2-4-1
1
Нюланд
12
Холмс
5
Моррисон
17
Идом
26
Макинтайр
21
Баба
10
Инс
4
Дринкуотер
29
Лорент
14
Эджария
19
Жоао
22
Уремович
16
Берге
16
Берге
22
Уремович
9
МакБарни
29
Джеббисон
29
Джеббисон
9
МакБарни
10
Инс
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
10
Инс
19
Жоао
11
Азиз
11
Азиз
19
Жоао
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Рединг
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Рединг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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