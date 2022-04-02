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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Рединг
Барнсли - Рединг: обзор матча 02 апреля 2022
Барнсли
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
5'
К. Моррис
80'
Д. Лорент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Рединг
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лорент
Пас отдал
М. Моррисон
78'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
О. Эджария
Замена
К. Одуор
️️️️
К. Стайлс
69'
Желтая карточка
К. Бриттан
66'
56'
Желтая карточка
Т. Инс
34'
Желтая карточка
Д. Свифт
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
А. Басси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
14
Мэтти Вулф
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
53
Danny Benson
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Коллинс
21
Вита
5
Андерсен
15
Китчинг
2
Бриттан
6
Гомес
4
Стайлс
8
Кина
10
Басси
14
Вулф
9
Моррис
3-4-3
1
Нюланд
26
Макинтайр
5
Моррисон
17
Идом
4
Дринкуотер
10
Инс
14
Эджария
8
Свифт
19
Жоао
29
Лорент
12
Холмс
4
Стайлс
29
Одуор
29
Одуор
4
Стайлс
14
Эджария
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
14
Эджария
Остались в запасе
Барнсли
Рединг
1
Джек Уолтон
ВР
53
Danny Benson
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
53
Danny Benson
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Барнсли - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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