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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Рединг
Престон - Рединг: обзор матча 19 февраля 2022
Престон
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 3
Завершен
Рединг
57'
Д. Джонсон
74'
К. Арчер
2'
Л. Жоао
19'
Л. Жоао
55'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Рединг
Желтая карточка
С. ван ден Берг
90'
+5
90'
+5
Замена
Б. Баркер
️️️️
Т. Инс
ГОЛ! 2:3!
К. Арчер
74'
67'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Хойлетт
61'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
А. Рахман Баба
ГОЛ! 1:3!
Д. Джонсон
Пас отдал
Ч. Эванс
57'
55'
ГОЛ! 0:3!
Д. Свифт
Пас отдал
Л. Жоао
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Э. Риис
53'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Уайтмэн
46'
Замена
Л. Линдсэй
️️️️
Б. Поттс
35'
19'
ГОЛ! 0:2!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Свифт
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жоао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Рединг
1
Карл Хейн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
3-5-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
5
Бауэр
16
Хьюз
44
Поттс
8
Уайтмэн
8
Брауне
7
Синклейр
14
Джонсон
17
Риис
9
Арчер
3-5-2
1
Хейн
5
Моррисон
17
Идом
21
Баба
8
Свифт
30
Хойлетт
4
Риномхота
4
Дринкуотер
10
Инс
12
Холмс
19
Жоао
44
Поттс
6
Линдсэй
6
Линдсэй
44
Поттс
8
Уайтмэн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Эванс
17
Эванс
17
Риис
21
Баба
26
Макинтайр
26
Макинтайр
21
Баба
30
Хойлетт
11
Мейте
11
Мейте
30
Хойлетт
10
Инс
7
Баркер
7
Баркер
10
Инс
Остались в запасе
Престон
Рединг
1
Коннор Рипли
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Престон - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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