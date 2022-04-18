Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Суонси
Рединг - Суонси: обзор матча 18 апреля 2022
Рединг
18.04.2022, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
4 : 4
Завершен
Суонси
3'
Л. Жоао (П)
61'
Т. Инс
71'
Л. Жоао
90+5'
Т. Макинтайр
6'
Х. Вольф
12'
Ж. Пироэ
45+2'
Ж. Пироэ (П)
58'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Суонси
ГОЛ! 4:4!
Т. Макинтайр
Пас отдал
Л. Жоао
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
М. Обафеми
90'
+1
Желтая карточка
О. Нтчам
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Хойлетт
84'
83'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Ж. Пироэ
ГОЛ! 3:4!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Лорент
71'
69'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Патерсон
Желтая карточка
М. Моррисон
68'
64'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Ф. Даунс
ГОЛ! 2:4!
Т. Инс
Пас отдал
Д. Хойлетт
61'
58'
ГОЛ! 1:4!
М. Обафеми
Пас отдал
Ж. Пироэ
55'
Желтая карточка
С. Кристи
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Пироэ
41'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Желтая карточка
Т. Инс
20'
12'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Патерсон
6'
ГОЛ! 1:1!
Х. Вольф
Пас отдал
Ф. Даунс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Жоао
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Суонси
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
1
Энди Фишер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
11
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
4-5-1
1
Нюланд
21
Баба
5
Моррисон
26
Макинтайр
17
Идом
10
Инс
4
Дринкуотер
30
Хойлетт
29
Лорент
20
Деле-Баширу
19
Жоао
4-2-1-4
26
Ноутон
22
Латибодье
29
Кристи
5
Кабанго
6
Гримес
4
Даунс
17
Вольф
35
Патерсон
9
Пироэ
21
Обафеми
1
Фишер
30
Хойлетт
11
Мейте
11
Мейте
30
Хойлетт
9
Пироэ
3
Мэннинг
3
Мэннинг
9
Пироэ
4
Даунс
4
Фултон
4
Фултон
4
Даунс
35
Патерсон
10
Нтчам
10
Нтчам
35
Патерсон
Остались в запасе
Рединг
Суонси
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
11
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
29
Бен Хамер
ВР
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
11
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Рединг - Суонси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Суонси
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+