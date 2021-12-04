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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Халл Сити
Рединг - Халл Сити: обзор матча 04 декабря 2021
Рединг
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
45+2'
Э. Кэрролл
55'
M. Wilks
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Халл Сити
90'
+3
Желтая карточка
К. Элдер
76'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Магеннис
Желтая карточка
А. Рахман Баба
74'
66'
Замена
К. Элдер
️️️️
Р. Лонгман
Замена
Ф. Азиз
️️️️
А. Халилович
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
M. Wilks
Замена
D. Tetek
️️️️
Э. Идом
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Лорент
45'
+2
Желтая карточка
А. Халилович
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Ален Халилович
АП
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-2-1-4
23
Саутвуд
21
Баба
24
Данн
17
Идом
8
Свифт
4
Дринкуотер
10
Халилович
29
Лорент
9
Кэрролл
20
Деле-Баширу
12
Холмс
2-2-1-5
1
Бакстер
15
МакЛафлин
5
Бернард
12
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
21
Смолвуд
9
Магеннис
24
Гривз
47
Лонгман
5
Доэрти
17
Идом
34
34
17
Идом
10
Халилович
11
Азиз
11
Азиз
10
Халилович
47
Лонгман
20
Элдер
20
Элдер
47
Лонгман
9
Магеннис
29
Смит
29
Смит
9
Магеннис
Остались в запасе
Рединг
Халл Сити
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Рединг - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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