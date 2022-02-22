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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бирмингем Сити
Рединг - Бирмингем Сити: обзор матча 22 февраля 2022
Рединг
22.02.2022, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
67'
Л. Жоао
73'
Д. Свифт (П)
82'
Т. Макинтайр (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Бирмингем Сити
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Т. Инс
89'
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Макинтайр
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Хойлетт
74'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Свифт
73'
72'
Желтая карточка
О. Эрнандес
69'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Джеймс
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Свифт
67'
51'
Желтая карточка
Ж. Бела
31'
Желтая карточка
К. Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Карл Хейн
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
53
Tate Campbell
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
3-5-2
1
Хейн
26
Макинтайр
5
Моррисон
17
Идом
4
Дринкуотер
30
Хойлетт
10
Инс
4
Риномхота
8
Свифт
12
Холмс
19
Жоао
2-4-2-2
13
Этеридж
24
Педерсен
2
Колен
18
Вудс
20
Гарднер
7
Бакуна
8
Джеймс
11
Эрнандес
10
Грэм
91
Бела
33
Тэйлор
30
Хойлетт
11
Мейте
11
Мейте
30
Хойлетт
10
Инс
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
10
Инс
8
Джеймс
10
Юткевич
10
Юткевич
8
Джеймс
Остались в запасе
Рединг
Бирмингем Сити
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
10
Киан Ливи
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
10
Киан Ливи
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Рединг - Бирмингем Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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