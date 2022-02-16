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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Рединг
Питерборо Юнайтед - Рединг: обзор матча 16 февраля 2022
Питерборо Юнайтед
16.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 0
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Рединг
90'
Желтая карточка
Э. Идом
Желтая карточка
Н. Томпсон
89'
86'
Желтая карточка
Т. Холмс
82'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Я. Мейте
Замена
К. Мортон
️️️️
Д. Кларк-Харрис
81'
Замена
Р. Джонс
️️️️
К. Поку
78'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Р. Браун
67'
Желтая карточка
Х. Коулсон
46'
Желтая карточка
О. Норберн
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
8
Оливер Норберн
ЦП
23
Джо Уорд
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Рединг
1
Карл Хейн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Питерборо Юнайтед
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
10
Киан Ливи
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
2-2-5
15
Коулсон
4
Томпсон
8
Норберн
23
Уорд
7
Фукс
10
Браун
9
Кларк-Харрис
17
Поку
2
Кент
3-5-2
1
Хейн
5
Моррисон
17
Идом
21
Баба
8
Свифт
10
Инс
4
Дринкуотер
4
Риномхота
11
Мейте
12
Холмс
19
Жоао
17
Поку
26
Джонс
26
Джонс
17
Поку
10
Браун
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Браун
9
Кларк-Харрис
39
Мортон
39
Мортон
9
Кларк-Харрис
11
Мейте
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
11
Мейте
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Рединг
19
Бали Мамба
ПЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
10
Киан Ливи
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
19
Бали Мамба
ПЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
10
Киан Ливи
ЦП
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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