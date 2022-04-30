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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Вест Бромвич
Рединг - Вест Бромвич: обзор матча 30 апреля 2022
Рединг
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
78'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Вест Бромвич
Замена
Я. Мейте
️️️️
Т. Деле-Баширу
83'
Замена
Б. Баркер
️️️️
О. Эджария
83'
80'
Замена
Q. Castro
️️️️
М. Филлипс
78'
ГОЛ! 0:1!
К. Грант
Пас отдал
К. Робинсон
72'
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Рич
Замена
К. Абрефа
️️️️
Т. Томас
64'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
62'
55'
Желтая карточка
Д. Моламби
46'
Замена
Z. Ashworth
️️️️
К. Таунсенд
32'
Желтая карточка
М. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
32
Quevin Castro
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-5-1
1
Нюланд
21
Баба
4
Томас
26
Макинтайр
5
Моррисон
4
Дринкуотер
14
Эджария
30
Хойлетт
29
Лорент
20
Деле-Баширу
19
Жоао
3-3-3-1
27
Баттон
3
Рич
26
О'Ши
6
Аджайи
5
Бартли
8
Ливермор
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Моламби
19
Диангана
9
Грант
4
Томас
2
Абрефа
2
Абрефа
4
Томас
20
Деле-Баширу
11
Мейте
11
Мейте
20
Деле-Баширу
14
Эджария
7
Баркер
7
Баркер
14
Эджария
22
Таунсенд
3
3
22
Таунсенд
25
Филлипс
32
32
25
Филлипс
3
Рич
47
Робинсон
47
Робинсон
3
Рич
Остались в запасе
Рединг
Вест Бромвич
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Алекс Палмер
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Рединг - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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