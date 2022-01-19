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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Лутон Таун
Рединг - Лутон Таун: обзор матча 19 января 2022
Рединг
19.01.2022, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 2
Завершен
Лутон Таун
33'
Т. Холмс (АГ)
58'
А. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Лутон Таун
Желтая карточка
Л. Жоао
90'
+1
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
90'
79'
Замена
Г. Ошо
️️️️
А. Кэмпбелл
74'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
К. Джером
69'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. Кларк
Замена
Д. Кларк
️️️️
Т. Деле-Баширу
69'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Г. Пушкаш
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Кэмпбелл
Пас отдал
Э. Адебайо
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Холмс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
19
Corey Panter
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
30
Петер Киосо
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Рединг
13
James Holden
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
7
Карлос Мендес
ЦФ
2-3-5
23
Саутвуд
48
5
Моррисон
8
Свифт
4
Дринкуотер
4
Риномхота
29
Лорент
47
Пушкаш
20
Деле-Баширу
23
Бристоу
12
Холмс
3-4-1-3
1
Ши
19
17
Белл
15
Брэдли
3
Нейсмит
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
32
Бурк
18
Кларк
35
Джером
45
Адебайо
30
Киосо
20
Деле-Баширу
39
Кларк
39
Кларк
20
Деле-Баширу
47
Пушкаш
19
Жоао
19
Жоао
47
Пушкаш
16
Кэмпбелл
4
Ошо
4
Ошо
16
Кэмпбелл
18
Кларк
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
18
Кларк
35
Джером
44
Оньединма
44
Оньединма
35
Джером
Остались в запасе
Рединг
Лутон Таун
13
James Holden
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
13
James Holden
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
34
Louie Holzman
ЦЗ
28
Мамади Камара
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Рединг - Лутон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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