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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Рединг
Бристоль Сити - Рединг: обзор матча 09 февраля 2022
Бристоль Сити
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
44'
А. Семеньо
47'
М. Моррисон (АГ)
74'
Д. Свифт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Рединг
Желтая карточка
Д. Уилльямс
90'
+6
Замена
Р. Канди
️️️️
К. О'Доуда
87'
Желтая карточка
К. Мартин
82'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Свифт
Желтая карточка
Д. Дасилва
67'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
К. Принг
67'
67'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
Э. Риномхота
60'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Т. Деле-Баширу
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Моррисон
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Семеньо
Пас отдал
А. Вайманн
44'
Желтая карточка
Т. Калас
32'
22'
Желтая карточка
Т. Холмс
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Х. Массенго
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Рединг
1
Карл Хейн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
39
Джамари Кларк
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
3-2-1-1-3
1
О'Лири
26
Калас
5
Клозе
26
Винер
12
Дасилва
3
Принг
4
Массенго
8
Скотт
42
Семеньо
18
Мартин
18
Вайманн
3-3-4
1
Хейн
17
Идом
5
Моррисон
21
Баба
30
Хойлетт
10
Инс
4
Риномхота
12
Холмс
29
Лорент
20
Деле-Баширу
19
Жоао
3
Принг
47
О'Доуда
47
О'Доуда
3
Принг
4
Массенго
8
Уилльямс
8
Уилльямс
4
Массенго
О'Доуда
5
Канди
5
Канди
О'Доуда
20
Деле-Баширу
8
Свифт
8
Свифт
20
Деле-Баширу
4
Риномхота
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
4
Риномхота
Остались в запасе
Бристоль Сити
Рединг
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
39
Джамари Кларк
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
39
Джамари Кларк
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Бристоль Сити - Рединг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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