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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкберн
Рединг - Блэкберн: обзор матча 19 марта 2022
Рединг
19.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
79'
Д. Лорент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Блэкберн
90'
+4
Желтая карточка
С. Уортон
Замена
Я. Мейте
️️️️
Л. Жоао
85'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лорент
79'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
О. Эджария
74'
60'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Т. Долан
60'
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Бакли
49'
Желтая карточка
Д. Бакли
Замена
Д. Свифт
️️️️
Э. Риномхота
32'
Желтая карточка
Э. Идом
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
3-4-3
1
Нюланд
26
Макинтайр
5
Моррисон
17
Идом
10
Инс
14
Эджария
4
Риномхота
4
Дринкуотер
12
Холмс
19
Жоао
29
Лорент
2-4-1-3
1
Камински
27
Трэвис
6
ван Хеке
7
Ротуэлл
6
Бакли
26
Ленихэн
3
Гилс
24
Долан
16
Уортон
20
Галлахер
30
Хадра
4
Риномхота
8
Свифт
8
Свифт
4
Риномхота
14
Эджария
30
Хойлетт
30
Хойлетт
14
Эджария
19
Жоао
11
Мейте
11
Мейте
19
Жоао
24
Долан
26
Хеджс
26
Хеджс
24
Долан
6
Бакли
23
Дак
23
Дак
6
Бакли
Остались в запасе
Рединг
Блэкберн
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Рединг - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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