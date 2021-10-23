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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Рединг
Блэкберн - Рединг: обзор матча 23 октября 2021
Блэкберн
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Рединг
62'
С. Галлахер
64'
Т. Долан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Рединг
Желтая карточка
Б. Джонсон
90'
+1
Желтая карточка
И. Поведа
79'
ГОЛ! 2:0!
Т. Долан
Пас отдал
С. Галлахер
64'
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
62'
Замена
И. Поведа
️️️️
Р. Ньямб
61'
56'
Желтая карточка
Д. Свифт
Замена
Я. Паул ван Хеке
️️️️
Д. Айяла
39'
Желтая карточка
Д. Бакли
38'
36'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Ф. Азиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
4
Айяла
24
Ньямб
26
Ленихэн
27
Трэвис
7
Ротуэлл
6
Бакли
22
Бреретон
24
Долан
20
Галлахер
14
Эдун
4-3-3
23
Саутвуд
17
Идом
26
Мур
24
Данн
21
Баба
4
Дринкуотер
14
Эджария
8
Свифт
20
Деле-Баширу
11
Азиз
29
Лорент
24
Ньямб
99
Поведа
99
Поведа
24
Ньямб
4
Айяла
6
ван Хеке
6
ван Хеке
4
Айяла
11
Азиз
47
Пушкаш
47
Пушкаш
11
Азиз
Остались в запасе
Блэкберн
Рединг
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Блэкберн - Рединг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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