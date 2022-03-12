Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Рединг
Ноттингем Форест - Рединг: обзор матча 12 марта 2022
Ноттингем Форест
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
4 : 0
Завершен
Рединг
1'
К. Дэвис
62'
К. Дэвис
75'
Р. Йетс
80'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Рединг
ГОЛ! 4:0!
С. Сарридж
Пас отдал
К. Силва
80'
Замена
К. Силва
️️️️
Б. Джонсон
78'
78'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 3:0!
Р. Йетс
Пас отдал
Д. Спенс
75'
72'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Д. Дринкуотер
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
70'
Желтая карточка
К. Дэвис
63'
ГОЛ! 2:0!
К. Дэвис
62'
57'
Замена
О. Эджария
️️️️
Э. Риномхота
50'
Желтая карточка
М. Моррисон
Замена
Кафу
️️️️
М. Лоу
41'
38'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
Желтая карточка
Д. Коулбэк
32'
28'
Желтая карточка
Э. Идом
9'
Желтая карточка
Т. Инс
ГОЛ! 1:0!
К. Дэвис
Пас отдал
Д. Спенс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
3-3-2-1-1
34
Хорват
26
Маккена
27
Кук
6
Уорролл
3
Лоу
37
Гарнер
99
Спенс
4
Коулбэк
22
Йетс
22
Джонсон
9
Дэвис
4-5-1
23
Саутвуд
5
Моррисон
24
Данн
26
Макинтайр
17
Идом
11
Мейте
4
Дринкуотер
10
Инс
30
Хойлетт
4
Риномхота
29
Лорент
22
Джонсон
10
Силва
10
Силва
22
Джонсон
3
Лоу
88
Кафу
88
Кафу
3
Лоу
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
4
Риномхота
14
Эджария
14
Эджария
4
Риномхота
4
Дринкуотер
19
Жоао
19
Жоао
4
Дринкуотер
30
Хойлетт
7
Баркер
7
Баркер
30
Хойлетт
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Рединг
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ноттингем Форест - Рединг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Рединг
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+