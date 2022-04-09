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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Кардифф
Рединг - Кардифф: обзор матча 09 апреля 2022
Рединг
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 2
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
11
Феми Азиз
ПВ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Кардифф
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
4-5-1
1
Нюланд
5
Моррисон
26
Макинтайр
17
Идом
12
Холмс
29
Лорент
4
Дринкуотер
10
Инс
30
Хойлетт
8
Свифт
19
Жоао
3-3-2-1-1
12
Филлипс
16
Драме
35
Нельсон
45
Даути
38
Нг
24
Уинтл
3
Баган
20
Дойл
32
Роллс
10
Колуилл
9
Хагилл
Остались в запасе
Рединг
Кардифф
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
11
Феми Азиз
ПВ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
11
Феми Азиз
ПВ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Рединг - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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