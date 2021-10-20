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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Блэкпул
Рединг - Блэкпул: обзор матча 20 октября 2021
Рединг
20.10.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 3
Завершен
Блэкпул
11'
С. Данн
21'
Т. Деле-Баширу
69'
О. Дейл
73'
Д. Йетс
85'
Д. Йетс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Блэкпул
85'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Йетс
Замена
Д. Кларк
️️️️
Т. Деле-Баширу
83'
73'
ГОЛ! 2:2!
Д. Йетс
Пас отдал
О. Дейл
69'
ГОЛ! 2:1!
О. Дейл
67'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Д. Митчелл
Замена
Ф. Азиз
️️️️
Г. Пушкаш
67'
64'
Замена
О. Дейл
️️️️
К. Андерсон
57'
Желтая карточка
Д. Митчелл
52'
Желтая карточка
Д. Йетс
ГОЛ! 2:0!
Т. Деле-Баширу
Пас отдал
Д. Лорент
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Данн
Пас отдал
Д. Свифт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
29
Люк Гарбатт
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-3-3
23
Саутвуд
21
Баба
24
Данн
26
Мур
17
Идом
4
Дринкуотер
8
Свифт
14
Эджария
47
Пушкаш
29
Лорент
20
Деле-Баширу
1-5
32
Гримшоу
16
Дугалл
24
Уинтл
6
Лоуренс-Габриэль
36
Кио
3
Хасбэнд
11
Митчелл
47
Пушкаш
11
Азиз
11
Азиз
47
Пушкаш
20
Деле-Баширу
39
Кларк
39
Кларк
20
Деле-Баширу
11
Митчелл
11
Боулер
11
Боулер
11
Митчелл
21
Андерсон
19
Дейл
19
Дейл
21
Андерсон
Остались в запасе
Рединг
Блэкпул
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Рединг - Блэкпул
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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