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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Рединг
Фулхэм - Рединг: обзор матча 18 сентября 2021
Фулхэм
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
86'
Р. Муньис
19'
О. Эджария
53'
О. Эджария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Рединг
89'
Замена
D. Tetek
️️️️
Д. Хойлетт
88'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
А. Халилович
ГОЛ! 1:2!
Р. Муньис
Пас отдал
А. Митрович
86'
Желтая карточка
Т. Рим
77'
Замена
Д. Онома
️️️️
Д. Одои
71'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ж. Мишель Сери
71'
Желтая карточка
Д. Одои
65'
58'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Желтая карточка
Х. Уилсон
57'
56'
Желтая карточка
Д. Свифт
Замена
Р. Муньис
️️️️
Б. Рид
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
О. Эджария
Пас отдал
А. Халилович
34'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
28'
20'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
Т. Холмс
19'
ГОЛ! 0:1!
О. Эджария
Пас отдал
Д. Свифт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Рединг
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Газзанига
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Одои
15
Чалоба
14
Сери
10
Уилсон
14
Рид
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
3-3-4
23
Саутвуд
17
Идом
5
Моррисон
21
Баба
14
Эджария
8
Свифт
30
Хойлетт
12
Холмс
29
Лорент
20
Деле-Баширу
10
Халилович
14
Сери
92
Кебану
92
Кебану
14
Сери
3
Одои
17
Онома
17
Онома
3
Одои
14
Рид
9
Муньис
9
Муньис
14
Рид
12
Холмс
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
12
Холмс
30
Хойлетт
34
34
30
Хойлетт
10
Халилович
47
Пушкаш
47
Пушкаш
10
Халилович
Остались в запасе
Фулхэм
Рединг
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Фулхэм - Рединг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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