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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Рединг
Дерби Каунти - Рединг: обзор матча 29 сентября 2021
Дерби Каунти
29.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
33'
К. Форсит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Рединг
Желтая карточка
Т. Лоуренс
90'
+1
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Д. Найт
81'
76'
Замена
С. Данн
️️️️
D. Tetek
Желтая карточка
Г. Шинни
74'
63'
Замена
Д. Кларк
️️️️
А. Халилович
Желтая карточка
Н. Бирн
59'
56'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Г. Пушкаш
Замена
J. Stretton
️️️️
S. Baldock
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Форсит
Пас отдал
Д. Найт
33'
Желтая карточка
Р. Стирмен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
14
Натан Бирн
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
4-4-1-2
14
Бирн
33
Дэйвис
19
Стирмен
3
Форсит
18
Берд
12
Найт
11
Моррисон
4
Шинни
10
Лоуренс
21
Оллсоп
9
2-3-5
23
Саутвуд
17
Идом
21
Баба
14
Эджария
8
Свифт
4
Дринкуотер
20
Деле-Баширу
47
Пушкаш
34
29
Лорент
10
Халилович
12
Найт
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
12
Найт
9
14
14
9
34
24
Данн
24
Данн
34
47
Пушкаш
30
Хойлетт
30
Хойлетт
47
Пушкаш
10
Халилович
39
Кларк
39
Кларк
10
Халилович
Остались в запасе
Дерби Каунти
Рединг
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
23
Итан Бристоу
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
23
Итан Бристоу
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Дерби Каунти - Рединг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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