Худшие трансферы в истории «Челси»: в топ-30 попали 2 россиянина

Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Челси».
Первое место занял переход Дэнни Дринкуотера из «Лестера» в 2017 году.
Топ-5 замкнула покупка у «Милана» Андрея Шевченко летом 2006-го.
Также в рейтинг попали россияне Алексей Смертин (20-е место) и Юрий Жирков (30-е место).
- Дэнни Дринкуотер – из «Лестера» в 2017 году.
- Винстон Богард – из «Барселоны» в 2000 году.
- Ромелу Лукаку – из «Интера» в 2021 году.
- Калиду Кулибали – из «Наполи» в 2022 году.
- Андрей Шевченко – из «Милана» в 2006 году.
- Крис Саттон – из «Блэкберна» в 1999 году.
- Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в 2011 году.
- Адриан Муту – из «Пармы» в 2003 году.
- Марк Боснич – из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году.
- Хуан Себастьян Верон – из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
Источник: FourFourTwo