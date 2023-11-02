Худшие трансферы в истории «Челси»: в топ-30 попали 2 россиянина

Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Челси».

Первое место занял переход Дэнни Дринкуотера из «Лестера» в 2017 году.

Топ-5 замкнула покупка у «Милана» Андрея Шевченко летом 2006-го.

Также в рейтинг попали россияне Алексей Смертин (20-е место) и Юрий Жирков (30-е место).