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    • Худшие трансферы в истории «Челси»: в топ-30 попали 2 россиянина

    Худшие трансферы в истории «Челси»: в топ-30 попали 2 россиянина

    Британский журнал FourFourTwo определил худшие трансферы в истории «Челси».

    Первое место занял переход Дэнни Дринкуотера из «Лестера» в 2017 году.

    Топ-5 замкнула покупка у «Милана» Андрея Шевченко летом 2006-го.

    Также в рейтинг попали россияне Алексей Смертин (20-е место) и Юрий Жирков (30-е место).

    1. Дэнни Дринкуотер – из «Лестера» в 2017 году.
    2. Винстон Богард – из «Барселоны» в 2000 году.
    3. Ромелу Лукаку – из «Интера» в 2021 году.
    4. Калиду Кулибали – из «Наполи» в 2022 году.
    5. Андрей Шевченко – из «Милана» в 2006 году.
    6. Крис Саттон – из «Блэкберна» в 1999 году.
    7. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в 2011 году.
    8. Адриан Муту – из «Пармы» в 2003 году.
    9. Марк Боснич – из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году.
    10. Хуан Себастьян Верон – из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

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    Источник: FourFourTwo

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    02.11.2023 10:20
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 2 ноября, 13:30

      Ну уж хуже, чем покупка Мудика придумать трудно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +637

      Цугундeр 2 ноября, 10:53

      А олимпийский чемпион Сеула-88 Дмитрий Харин на каком ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина > Цугундeр 2 ноября, 11:16

      Сходи в забегаловку лупани сивухи грамм 250 и по гугли вася))!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +637

      Цугундeр > Дубина 2 ноября, 11:50

      Чё развеселился? Опять лампочку изо рта вынули?

      3
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