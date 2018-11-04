Сарри объяснил, почему Мозес и Дринкуотер почти не играют в этом сезоне

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри объяснил, по каким причинам полузащитники Дэнни Дринкуотер и Виктор Мозес практически не выходят на поле в нынешнем сезоне.

Англичанин пока не провел ни одного матча в АПЛ при итальянском специалисте. Нигериец принял участие в двух играх.

«Думаю, ситуация в том, что Дринкуотер не подходит для моей схемы полузащиты с двумя другими полузащитниками. Я сказал ему два месяца назад свои мысли.

Мозес больше подходит для игры латералем, чем, например, вингером или защитником.

Есть у них будущее? Я не знаю. Они должны совершенствоваться, но их характеристики немного отличаются», – сказал Сарри.