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    Сарри объяснил, почему Мозес и Дринкуотер почти не играют в этом сезоне

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри объяснил, по каким причинам полузащитники Дэнни Дринкуотер и Виктор Мозес практически не выходят на поле в нынешнем сезоне.

    Англичанин пока не провел ни одного матча в АПЛ при итальянском специалисте. Нигериец принял участие в двух играх.

    «Думаю, ситуация в том, что Дринкуотер не подходит для моей схемы полузащиты с двумя другими полузащитниками. Я сказал ему два месяца назад свои мысли.

    Мозес больше подходит для игры латералем, чем, например, вингером или защитником.

    Есть у них будущее? Я не знаю. Они должны совершенствоваться, но их характеристики немного отличаются», – сказал Сарри.

    Источник: Goal

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    04.11.2018 13:59
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