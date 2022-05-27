Дринкуотер извинился перед болельщиками «Челси» за свою игру

Полузащитник Дэнни Дринкуотер попрощался с фанатами «Челси».

В июне истечет контракт 32-летнего футболиста с лондонским клубом.

Он перешел в «Челси» в 2017 году за 38 миллионов евро.

За 5 сезонов хавбек провел за команду 23 матча и забил 1 гол.

«Мое время в «Челси» подошло к концу. Я, клуб и болельщики крайне разочарованы результатом нашей истории, в этом нет никаких сомнений.

Для всех сторон это был неудачный трансфер, он стал каким-то черно-белым. Болельщики «Челси», извините за то, как всe обернулось.

Я бы хотел, чтобы вы увидели лучшую версию меня в синей футболке. Всего наилучшего!» – написал Дринкуотер в своих соцсетях.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?