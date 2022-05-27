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  • Дринкуотер извинился перед болельщиками «Челси» за свою игру

Дринкуотер извинился перед болельщиками «Челси» за свою игру

27 мая 2022, 14:48
1

Полузащитник Дэнни Дринкуотер попрощался с фанатами «Челси».

  • В июне истечет контракт 32-летнего футболиста с лондонским клубом.
  • Он перешел в «Челси» в 2017 году за 38 миллионов евро.
  • За 5 сезонов хавбек провел за команду 23 матча и забил 1 гол.

«Мое время в «Челси» подошло к концу. Я, клуб и болельщики крайне разочарованы результатом нашей истории, в этом нет никаких сомнений.

Для всех сторон это был неудачный трансфер, он стал каким-то черно-белым. Болельщики «Челси», извините за то, как всe обернулось.

Я бы хотел, чтобы вы увидели лучшую версию меня в синей футболке. Всего наилучшего!» – написал Дринкуотер в своих соцсетях.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Дринкуотер Дэнни
Комментарии (1)
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Hoahin
1653655930
Питьводу был неплох когда-то в Лестере, жаль потом игра не сложилась у него
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