Daily Mail: Дринкуотер на тренировке «Астон Виллы» ударил партнера, клуб может досрочно вернуть игрока в «Челси»

он там совсем берега попутал ? гыгы
Полузащитник «Астон Виллы» Дэнни Дринкуотер на тренировке команды вступил в перепалку с партнером Хотой, после чего ударил его головой. Бирмингемцы оштрафуют футболиста за неподобающее поведение.
Кроме того, «Астон Вилла» рассматривает вариант досрочного возвращения Дринкуотера в «Челси», которому он принадлежит.
- Первую половину сезона на правах аренды Дринкуотер провел в «Бернли».
- «Челси» игрок принадлежит с 2017 года.
- Полузащитник брал с «Лестером» АПЛ.