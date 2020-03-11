Daily Mail: Дринкуотер на тренировке «Астон Виллы» ударил партнера, клуб может досрочно вернуть игрока в «Челси»

Полузащитник «Астон Виллы» Дэнни Дринкуотер на тренировке команды вступил в перепалку с партнером Хотой, после чего ударил его головой. Бирмингемцы оштрафуют футболиста за неподобающее поведение.

Кроме того, «Астон Вилла» рассматривает вариант досрочного возвращения Дринкуотера в «Челси», которому он принадлежит.