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    Daily Mail: Дринкуотер на тренировке «Астон Виллы» ударил партнера, клуб может досрочно вернуть игрока в «Челси»

    Полузащитник «Астон Виллы» Дэнни Дринкуотер на тренировке команды вступил в перепалку с партнером Хотой, после чего ударил его головой. Бирмингемцы оштрафуют футболиста за неподобающее поведение.

    Кроме того, «Астон Вилла» рассматривает вариант досрочного возвращения Дринкуотера в «Челси», которому он принадлежит.

    • Первую половину сезона на правах аренды Дринкуотер провел в «Бернли».
    • «Челси» игрок принадлежит с 2017 года.
    • Полузащитник брал с «Лестером» АПЛ.

    Источник: Daily Mail

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    11.03.2020 11:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2197

      Борат 12 часов назад

      он там совсем берега попутал ? гыгы

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      Рейтинг: +64

      Graceful 713 > Борат 5 часов назад

      Такой же конченый как и ты, только в отличии от тебя нехилые бабки зарабатывает

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