Конте признался, что знаком со всеми футболистами «Карабаха»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о готовности своей команды к старту в Лиге чемпионов. В первом матче лондонцы проэкзаменуют новичка лиги – азербайджанский «Карабах».

«В преддверии игры, потерь нет. Разве что у Дэнни Дринкуотера небольшая проблема с икроножной мышцей. Ждем, что скажут врачи. Эден Азар уже в составе, и он хорошо показывает себя на тренировках. Но я думаю, не стоит глупо рисковать. Он будет на скамейке запасных.

Об «Арсенале» пока не думаем. Единственный матч, который может оказать на нас влияние сейчас, это недавний с «Лестером». Мы провели тяжелую игру, потратили много энергии. Непросто будет провести 7 матчей за 21 день. Это нормально – быть готовым к ротациям. Я доверяю всем своим игрокам. Сейчас у нас сложилась ситуация, что нам необходимо производить ротацию и играть от матча к матчу.

Я считаю, что «Карабах» – хорошая команда, которая впервые будет играть в Лиге чемпионов. Я очень хорошо знаю этих футболистов, потому что в свое время, будучи главным тренером сборной Италии, мы играли против команды Азербайджана. В составе «Карабаха» много игроков, выступающих за национальную сборную. Нужно уделять серьезное внимание к таким матчам. Мне нравится называть их «хитрыми» матчами. Да, мы провели последний матч всего два назад, а теперь играем уже завтра, а после ждет тяжелый матч с «Арсеналом». Это нормально», – рассказал Конте.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Карабах» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.