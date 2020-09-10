Дринкуотер: «Не так просто получать зарплату, но не играть. Деньги ничего не решают»

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер рассказал о своих переживаниях. Он не согласен получать деньги при недостаточной игровой практике.
«Я понимаю, что мой трансфер в «Челси» получился не таким удачным, как того хотели. Не так просто получать зарплату, но не играть. Деньги ничего не решают. Ты даже о них не думаешь. Люди должны понимать: когда ты получаешь много денег, не все прекрасно», – сказал игрок The Telegraph.
- Дринкуотер брал АПЛ с «Лестером».
- 30-летний игрок принадлежит «Челси» с 2017 года.
- За это время он дважды отправлялся в аренду.
Источник: The Telegraph