Дринкуотер: «Не так просто получать зарплату, но не играть. Деньги ничего не решают»

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер рассказал о своих переживаниях. Он не согласен получать деньги при недостаточной игровой практике.

«Я понимаю, что мой трансфер в «Челси» получился не таким удачным, как того хотели. Не так просто получать зарплату, но не играть. Деньги ничего не решают. Ты даже о них не думаешь. Люди должны понимать: когда ты получаешь много денег, не все прекрасно», – сказал игрок The Telegraph.