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    Дринкуотер: «Не так просто получать зарплату, но не играть. Деньги ничего не решают»

    Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер рассказал о своих переживаниях. Он не согласен получать деньги при недостаточной игровой практике.

    «Я понимаю, что мой трансфер в «Челси» получился не таким удачным, как того хотели. Не так просто получать зарплату, но не играть. Деньги ничего не решают. Ты даже о них не думаешь. Люди должны понимать: когда ты получаешь много денег, не все прекрасно», – сказал игрок The Telegraph.

    • Дринкуотер брал АПЛ с «Лестером».
    • 30-летний игрок принадлежит «Челси» с 2017 года.
    • За это время он дважды отправлялся в аренду.

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    Источник: The Telegraph

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