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    «Астон Вилла» может арендовать у «Челси» Дринкуотера

    Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации Sky Sports, вариант с подписанием 29-летнего футболиста рассматривает «Астон Вилла».

    Дринкуотер должен стать заменой для Джона МакГинна, который выбыл на три месяца из-за перелома лодыжки.

    • Сейчас хавбек выступает за «Бернли». Его аренда истекает 6 января.
    • В текущем сезоне Дринкуотер принял участие только в двух матчах.
    • Контракт игрока с «Челси» истекает в 2022 году.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    30.12.2019 23:58
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