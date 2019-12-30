«Астон Вилла» может арендовать у «Челси» Дринкуотера

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Sky Sports, вариант с подписанием 29-летнего футболиста рассматривает «Астон Вилла».
Дринкуотер должен стать заменой для Джона МакГинна, который выбыл на три месяца из-за перелома лодыжки.
- Сейчас хавбек выступает за «Бернли». Его аренда истекает 6 января.
- В текущем сезоне Дринкуотер принял участие только в двух матчах.
- Контракт игрока с «Челси» истекает в 2022 году.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Sky Sports