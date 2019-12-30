Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» может арендовать у «Челси» Дринкуотера

30 декабря 2019, 23:58
2

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, вариант с подписанием 29-летнего футболиста рассматривает «Астон Вилла».

Дринкуотер должен стать заменой для Джона МакГинна, который выбыл на три месяца из-за перелома лодыжки.

  • Сейчас хавбек выступает за «Бернли». Его аренда истекает 6 января.
  • В текущем сезоне Дринкуотер принял участие только в двух матчах.
  • Контракт игрока с «Челси» истекает в 2022 году.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Челси Дринкуотер Дэнни
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
falanor
1577758300
кажется что парень уже совсем сломался психологически. 29 лет, а кажется как будто года 2 назад закончил карьеру. вместе с Торресом и Шевченко пополнит список игроков которые не смогли заиграть в Челси по тем или иным причинам.
Ответить
Вомбат
1577824254
6 миллионов? За сколько его купили у Лестера?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+