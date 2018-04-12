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    Дринкуотер рассчитывает перезапустить карьеру в «Челси» после увольнения Конте

    Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер не собирается покидать Лондон будущим летом. Он перебрался на «Стенфорд Бридж» перед стартом текущего сезона, а его трансфер стоил 35 миллионов фунтов стерлингов.

    Первый сезон нельзя назвать для футболиста успешным, так как он конфликтовал с главным тренером команды Антонио Конте. Итальянец близок к тому, чтобы покинуть Лондон летом, что дает шанс Дринкуотеру на перезапуск карьеры в «Челси». В данном вопросе все будет зависеть от нового главного тренера, после назначения которого 28-летний футболист сможет определиться со своим будущим.

    Источник: Guardian.com

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    12.04.2018 11:41
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