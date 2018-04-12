Дринкуотер рассчитывает перезапустить карьеру в «Челси» после увольнения Конте

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер не собирается покидать Лондон будущим летом. Он перебрался на «Стенфорд Бридж» перед стартом текущего сезона, а его трансфер стоил 35 миллионов фунтов стерлингов.

Первый сезон нельзя назвать для футболиста успешным, так как он конфликтовал с главным тренером команды Антонио Конте. Итальянец близок к тому, чтобы покинуть Лондон летом, что дает шанс Дринкуотеру на перезапуск карьеры в «Челси». В данном вопросе все будет зависеть от нового главного тренера, после назначения которого 28-летний футболист сможет определиться со своим будущим.