Дринкуотер: «Куда идти за трофеями, как не в «Челси»?»

Новичок «Челси» полузащитник Дэнни Дринкуотер рассказал о причинах перехода в этот клуб из «Лестера», за который он выступал с 2012 года.

«Я никогда в своей жизни еще не испытывал столько эмоций за день. И разочарование, и восторг. Я на протяжении суток нервничал, переживал, но сейчас я рад, что этот трансфер наконец осуществился.

Не скрою, что в «Лестере» ко мне отлично относились. После того сезона, когда мы стали чемпионами, я понял, что хочу выигрывать трофеи и дальше. В «Лестере» мою позицию поняли. А куда идти за трофеями, как не в «Челси»?» – спрашивает футболист.

Напомним, что до «Лестера» Дрикуотер выступал за «Манчестер Юнайтед».