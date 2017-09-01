Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дринкуотер: «Куда идти за трофеями, как не в «Челси»?»

    Новичок «Челси» полузащитник Дэнни Дринкуотер рассказал о причинах перехода в этот клуб из «Лестера», за который он выступал с 2012 года.

    «Я никогда в своей жизни еще не испытывал столько эмоций за день. И разочарование, и восторг. Я на протяжении суток нервничал, переживал, но сейчас я рад, что этот трансфер наконец осуществился.

    Не скрою, что в «Лестере» ко мне отлично относились. После того сезона, когда мы стали чемпионами, я понял, что хочу выигрывать трофеи и дальше. В «Лестере» мою позицию поняли. А куда идти за трофеями, как не в «Челси»?» – спрашивает футболист.

    Напомним, что до «Лестера» Дрикуотер выступал за «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 1 сентября 2017, 13:18

      Правильно Водичкин дело говорит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      nikovitek 1 сентября 2017, 11:47

      не в этот раз АХАХАХА! GGMU!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11