Шекспир: «Игра на стандартах – ахиллесова пята «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир подвел итог поражению от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, на протяжении большей части матча нам удалось оставить соперника неудовлетворенным. Выезд на «Олд Траффорд» к сопернику в такой форме означает большое количество моментов у хозяев. У нас были свои моменты, но взять игру под контроль не получилось.

Игра на стандартах – наша ахиллесова пята. Надо наладить этот компонент игры», – сказал англичанин.

«Лисы» набрали три очка и занимают 16-е место в турнирной таблице.