Тренер «Лестера» Шекспир ждет от Мареза полной приверженности клубу

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир ожидает, что полузащитник Рияд Марез проявит полную приверженность клубу. Специалист ожидает, что алжирец будет соблюдать профессионализм после возвращения из национальной сборной.

Предполагается, что Шекспир проведет переговоры с хавбеком, когда он вернется, чтобы оценить его настроение. По информации источника, не должно возникнуть никаких проблем: Марез остается неотъемлемой частью команды, а его партнеры счастливы, что он выкладывается на все 100 процентов.

По информации СМИ, в минувшее трансферное интерес к 26-летнему игроку проявляли «Рома», «Барселона» и «Челси», однако официальное предложение поступило «лисам» лишь от римлян. Впрочем, он не устроило «Лестер».

Ранее сообщалось, что Марез намерен покинуть клуб в январе.