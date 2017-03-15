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  • Шекспир: «Лестер» прошел в Лиге чемпионов одну из сильнейших команд Европы и гордится этим»

Шекспир: «Лестер» прошел в Лиге чемпионов одну из сильнейших команд Европы и гордится этим»

15 марта 2017, 01:38
19

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился радостью от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сегодня в матче 1/8 финала «лисы» на своем поле одержали сухую победу над «Севильей» и по сумме двух встреч (1:2; 2:0) вышли в следующую стадию турнира.

«Мы демонстрировали фантастический футбол от стартового свистка и до последней секунды матча. Игроки показали характер. «Лестер» по-настоящему хорош тогда, когда футболисты действуют воодушевленно и постоянно атакуют ворота соперника. Мы были намерены как можно больше усложнить жизнь «Севилье» и навязать ей свою игру.

Шмейхель? Он просто великолепен. Показал свой уровень в самый необходимый для команды момент. «Лестер» сумел пройти одну из сильнейших команд Европы, и мы горды этим», – сказал Шекспир.

Источник: Mirror.co.uk
Лига чемпионов Лестер Севилья Шекспир Крейг
Комментарии (19)
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a-rakhmatov
1489543722
Молодцы Лисы)))
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Luis Figo
1489552263
На наших глазах пишется история Великого Лестера! Пусть сыграют в финале и вынесут там Барселону или Реал! ))
Ответить
Garrincha58
1489558488
сказка продолжается но дальше будет еще трудней
Ответить
sobaka120982
1489558914
Очень рад за Лестер и конкретно за Мусу!!! Но осадок от поступка игроков остался,свиньи.так слить Раньери...
Ответить
Безумный ALEX
1489560516
давайте парни дальше жду от вас сенсации!!!! Надеюсь попадется в 1/4 барселона!!!! Хочу чтобы вы разорвали ее на контратаках!!!!
Ответить
Raider26
1489561376
молодцы конечно, хотя я болел за испанцев
Ответить
adekvat
1489561526
Еще одно чудо, надо выйгрывать кубок.
Ответить
Безумный ALEX
1489561963
Вперед не останавливайтесь!!!
Ответить
FanatSerj
1489562447
После слива Раньери команда уже не вызывает былого уважения, подло это было и низко. Никакой благодарности к человеку, который из говна конфетку сделал.
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swot1205
1489563653
Молодцы. С победой
Ответить
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