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    Шекспир: «Лестер» прошел в Лиге чемпионов одну из сильнейших команд Европы и гордится этим»

    Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился радостью от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сегодня в матче 1/8 финала «лисы» на своем поле одержали сухую победу над «Севильей» и по сумме двух встреч (1:2; 2:0) вышли в следующую стадию турнира.

    «Мы демонстрировали фантастический футбол от стартового свистка и до последней секунды матча. Игроки показали характер. «Лестер» по-настоящему хорош тогда, когда футболисты действуют воодушевленно и постоянно атакуют ворота соперника. Мы были намерены как можно больше усложнить жизнь «Севилье» и навязать ей свою игру.

    Шмейхель? Он просто великолепен. Показал свой уровень в самый необходимый для команды момент. «Лестер» сумел пройти одну из сильнейших команд Европы, и мы горды этим», – сказал Шекспир.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.03.2017 01:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 марта 2017, 10:40

      Молодцы. С победой

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 марта 2017, 10:20

      После слива Раньери команда уже не вызывает былого уважения, подло это было и низко. Никакой благодарности к человеку, который из говна конфетку сделал.

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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 15 марта 2017, 10:12

      Вперед не останавливайтесь!!!

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 15 марта 2017, 10:05

      Еще одно чудо, надо выйгрывать кубок.

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      Рейтинг: -90

      Raider26 15 марта 2017, 10:02

      молодцы конечно, хотя я болел за испанцев

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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 15 марта 2017, 09:48

      давайте парни дальше жду от вас сенсации!!!! Надеюсь попадется в 1/4 барселона!!!! Хочу чтобы вы разорвали ее на контратаках!!!!

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 15 марта 2017, 09:21

      Очень рад за Лестер и конкретно за Мусу!!! Но осадок от поступка игроков остался,свиньи.так слить Раньери...

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      Рейтинг: +751

      justozavr > sobaka120982 15 марта 2017, 12:18

      ну Эмери после такого же слива в Спартаке - блистал. Может это тоже будет толчком к новым трофеям)))))

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > justozavr 15 марта 2017, 14:13

      Ну у Эмери вся жизнь в впереди а вот Раньери уже в приклонном возрасте и очень хотелось по радоваться за старика на закате жизни....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2017, 09:14

      сказка продолжается но дальше будет еще трудней

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 15 марта 2017, 08:38

      молодцы

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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 15 марта 2017, 08:35

      Шмейхэль конечно с железными нервами:)

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