Шекспир: «Лестер» прошел в Лиге чемпионов одну из сильнейших команд Европы и гордится этим»

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился радостью от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сегодня в матче 1/8 финала «лисы» на своем поле одержали сухую победу над «Севильей» и по сумме двух встреч (1:2; 2:0) вышли в следующую стадию турнира.

«Мы демонстрировали фантастический футбол от стартового свистка и до последней секунды матча. Игроки показали характер. «Лестер» по-настоящему хорош тогда, когда футболисты действуют воодушевленно и постоянно атакуют ворота соперника. Мы были намерены как можно больше усложнить жизнь «Севилье» и навязать ей свою игру.

Шмейхель? Он просто великолепен. Показал свой уровень в самый необходимый для команды момент. «Лестер» сумел пройти одну из сильнейших команд Европы, и мы горды этим», – сказал Шекспир.