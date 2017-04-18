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    Шекспир верит в выход «Лестера» в полуфинал Лиги чемпионов

    Главный тренер «Лестер Сити» Крейг Шекспир поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, что первая встреча между командами, состоявшаяся в Мадриде, завершилась минимальной победой «матрасников» со счетом 1:0.

    «В футболе победы просто так не даются. Мы хотим должным образом войти в игру, и это наша первоочередная задача. Хочется, чтобы футболисты получали удовольствие и играли с улыбками на лицах, но завтра надо будет действовать с умом и быть начеку, чтобы не упустить одну из тех мелочей, что влияют на исход встречи.

    Необходим правильный баланс. Нужно иметь страстное желание преуспеть, но при этом думать головой. За последние полтора года мы доказали, что способны это сделать. Мы не имеем права отсиживаться сзади все 90 минут, так как нам требуется забивать. Мы не фавориты, поскольку история говорит в пользу «Атлетико», но нас это не смущает», – заявил Шекспир.

    Матч «Лестер» – «Атлетико» пройдет сегодня в Англии и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.04.2017 06:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 апреля 2017, 12:50

      Лестер хоронили всем миром ещё до Севильи.
      Каспер Шмейхель - тот, кто может вытащить игру в одиночку. Запросто так и получится, сделает сухарик. Ну а 1-2 гола "лисы" забить могут.
      Верю, Лестер. Можно, всё можно...

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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 апреля 2017, 09:52

      Шекспир вроде и не Г.Х.Андерсен, а в сказки верит...)))

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