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    Шекспир: «Судья не разобрался в моменте с пенальти»

    Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико» заявил, что исход противостояния все еще не решен. Он назвал ключевым моментом встречи 11-метровый в ворота его команды.

    «Думаю, что перед матчем мы бы согласились на такой результат. Пытались забить гол на выезде, но вы видели, насколько хорош был «Атлетико». Но исход противостояния все еще не решен.

    Очень разочарованы из-за пенальти, это был ключевой момент игры. Судья должен был разобраться в моменте и назначить штрафной удар за пределами штрафной площади.

    И психологически, и физически мы не выпадали из игры. Я увидел хороший футбол в исполнении команды. Мы знаем, что нам надо сделать в ответном матче», – сказал Шекспир.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» закончился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2017 07:51
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 апреля 2017, 15:42

      Вперед "Лестер" к победе в домашнем матче!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 13 апреля 2017, 08:27

      Давай "Лестер" проглоти следующую испанскую команду по моим прогнозам!

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