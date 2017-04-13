Журналист задал тренеру «Лестера» Шекспиру вопрос в стиле монолога Гамлета

«Лестер» уступил «Атлетико» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции журналист задал главному тренеру «лис» Крейгу Шекспиру вопрос на манер монолога Гамлета из одноименной пьесы однофамильца англичанина Уильяма Шекспира.

— Это может показаться шуткой, но я хочу спросить: остаться или не остаться в Лиге чемпионов? («быть или не быть» — прим. «Бомбардира»)

— Мы приехали за голом в гостях, но вы сами видели, как хорош сегодня был наш соперник. Интрига в противостоянии определенно жива.

53-летний Шекспир возглавил действующих чемпионов Англии после увольнения Клаудио Раньери 23-го февраля.