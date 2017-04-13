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    Журналист задал тренеру «Лестера» Шекспиру вопрос в стиле монолога Гамлета

    «Лестер» уступил «Атлетико» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции журналист задал главному тренеру «лис» Крейгу Шекспиру вопрос на манер монолога Гамлета из одноименной пьесы однофамильца англичанина Уильяма Шекспира.

    — Это может показаться шуткой, но я хочу спросить: остаться или не остаться в Лиге чемпионов? («быть или не быть» — прим. «Бомбардира»)

    — Мы приехали за голом в гостях, но вы сами видели, как хорош сегодня был наш соперник. Интрига в противостоянии определенно жива.

    53-летний Шекспир возглавил действующих чемпионов Англии после увольнения Клаудио Раньери 23-го февраля.

    Источник: Twitter

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    13.04.2017 00:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 13 апреля 2017, 10:34

      Надо было продолжить в духе великого Шекспира!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 апреля 2017, 01:03

      Этот Шекспир видимо не мастер слова...)))

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