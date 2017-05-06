Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марез покинет «Лестер» из-за недовольства решениями Шекспира

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез в летнее трансферное окно сменит место работы. Он готов перебраться в другой клуб. Причиной тому является недовольство некоторыми решениями главного тренера команды Крейга Шекспира. Например, тот сменил футболиста по ходу матча 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем». После игры между игроком и специалистом состоялся серьезный разговор.

    В текущем сезоне Марез сыграл 44 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2020 года.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 мая 2017, 10:50

      все лестер развалится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 мая 2017, 10:32

      И инфа эта - утка, и Марез не нападающий, и потеря не фатальная для Лестера, если что..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 6 мая 2017, 10:16

      Игрок хороший, но не суперстар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 мая 2017, 10:07

      Капризным одногодичным героем хочет стать ? - удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 6 мая 2017, 09:14

      в спартак его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 мая 2017, 08:43

      ну так себе информация)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 мая 2017, 08:21

      Нужен ли Марез кому либо??? Он участвовал в сливе одного тренера, и не доиграв сезон, вторым тренером не доволен . . . Вряд ли такой игрок кому нибудь из грандов нужен . . .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Аристократ Олжик 7 мая 2017, 11:02

      как пить дать,может испортить атмосферу в другом клубе...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11