Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марез покинет «Лестер» из-за недовольства решениями Шекспира

Марез покинет «Лестер» из-за недовольства решениями Шекспира

6 мая 2017, 07:55
8

Нападающий «Лестера» Рияд Марез в летнее трансферное окно сменит место работы. Он готов перебраться в другой клуб. Причиной тому является недовольство некоторыми решениями главного тренера команды Крейга Шекспира. Например, тот сменил футболиста по ходу матча 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем». После игры между игроком и специалистом состоялся серьезный разговор.

В текущем сезоне Марез сыграл 44 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2020 года.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Лестер Марез Рияд Шекспир Крейг
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аристократ Олжик
1494048118
Нужен ли Марез кому либо??? Он участвовал в сливе одного тренера, и не доиграв сезон, вторым тренером не доволен . . . Вряд ли такой игрок кому нибудь из грандов нужен . . .
Ответить
Lev Aleks
1494049389
ну так себе информация)
Ответить
Dima4ka_22
1494051277
в спартак его
Ответить
ItalianFootball
1494054473
Капризным одногодичным героем хочет стать ? - удачи.
Ответить
slavko33002
1494055019
Игрок хороший, но не суперстар.
Ответить
momwig_
1494055922
И инфа эта - утка, и Марез не нападающий, и потеря не фатальная для Лестера, если что..
Ответить
Igor Belousov
1494057050
все лестер развалится
Ответить
Главные новости
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
23
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
8
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
10
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
18:32
1
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
«Динамо» предложили Санчо
Вчера, 13:50
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
Вчера, 00:58
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+