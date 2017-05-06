Марез покинет «Лестер» из-за недовольства решениями Шекспира

Нападающий «Лестера» Рияд Марез в летнее трансферное окно сменит место работы. Он готов перебраться в другой клуб. Причиной тому является недовольство некоторыми решениями главного тренера команды Крейга Шекспира. Например, тот сменил футболиста по ходу матча 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем». После игры между игроком и специалистом состоялся серьезный разговор.

В текущем сезоне Марез сыграл 44 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2020 года.