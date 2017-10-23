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    Гиггз: «Мне было бы интересно поработать с «Эвертоном» или «Лестером»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сказал, что может возглавить клуб Премьер-лиги.

    «Думаю, люди следят за «Эвертоном» и «Лестером». Первые два года назад выиграли чемпионат, вторые имеют невероятную историю. Мне было бы интересно поработать с этими клубами. Так или иначе, в должности главного тренера этих команд заинтересованы и другие тренеры.

    Я всегда говорил, что открыт для работы с клубами, которые разделяют мои амбиции. Я хочу улучшать команды и помогать развиваться футболистам, получая от этого наслаждение», – 43-летний валлиец.

    За три тура до конца сезона-2013/14 Гиггз стал играющим тренером «Манчестер Юнайтед» после увольнения Дэвида Мойеса. С 2014 по 2016 год Гиггз был ассистентом Луи ван Гаала. 2 июля он официально покинул «МЮ» после 29-ти лет пребывания в клубе.

    17-го октября «Лестер» объявил об отставке Крейга Шекспира. Сегодня «Эвертон» уволил Рональда Кумана.

    Источник: Skysports

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    23.10.2017 20:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 10:42

      не достаточно опытен пока, но могли бы рискнуть. интересно что из этого выйдет.

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2017, 23:18

      Играл крутейше, тренировал вместе с сэром Алексом, а это ох.................й опыт, должно всё получиться.

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 23 октября 2017, 20:25

      Врятли рискнут эти два клуба взять Гиггза, но если и возьмут то хотелось бы чтобы у него все получилось! Великий игрок!!!

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