Гиггз: «Мне было бы интересно поработать с «Эвертоном» или «Лестером»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сказал, что может возглавить клуб Премьер-лиги.

«Думаю, люди следят за «Эвертоном» и «Лестером». Первые два года назад выиграли чемпионат, вторые имеют невероятную историю. Мне было бы интересно поработать с этими клубами. Так или иначе, в должности главного тренера этих команд заинтересованы и другие тренеры.

Я всегда говорил, что открыт для работы с клубами, которые разделяют мои амбиции. Я хочу улучшать команды и помогать развиваться футболистам, получая от этого наслаждение», – 43-летний валлиец.

За три тура до конца сезона-2013/14 Гиггз стал играющим тренером «Манчестер Юнайтед» после увольнения Дэвида Мойеса. С 2014 по 2016 год Гиггз был ассистентом Луи ван Гаала. 2 июля он официально покинул «МЮ» после 29-ти лет пребывания в клубе.

17-го октября «Лестер» объявил об отставке Крейга Шекспира. Сегодня «Эвертон» уволил Рональда Кумана.