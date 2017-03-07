Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Шекспир будет утвержден главным тренером «Лестера» до конца нынешнего сезона

    Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крейг Шекспир в ближайшее время будет утвержден в качестве полноценного наставника команды. По информации источника, 53-летний специалист подпишет контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

    Напомним, Шекспир исполняет обязанности главного тренера «лис» с 23 февраля, когда в отставку был отправлен Клаудио Раньери. Под руководством англичанина команда одержала две победы в двух матчах.

    На данный момент «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, имея в активе 27 очков.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2017 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      Livkot 7 марта 2017, 23:59

      А может Шекспир слил Раньеии?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 марта 2017, 18:18

      "нет повести печальнее на свете....."

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11