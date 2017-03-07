Источник: Шекспир будет утвержден главным тренером «Лестера» до конца нынешнего сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крейг Шекспир в ближайшее время будет утвержден в качестве полноценного наставника команды. По информации источника, 53-летний специалист подпишет контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Напомним, Шекспир исполняет обязанности главного тренера «лис» с 23 февраля, когда в отставку был отправлен Клаудио Раньери. Под руководством англичанина команда одержала две победы в двух матчах.

На данный момент «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, имея в активе 27 очков.