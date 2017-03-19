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    Шекспир: «Горжусь результатами, которых добился «Лестер»

    Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился мнением о матче 29-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:2). Специалист отдал должное сопернику, который, по его словам, во втором тайме смог прижать «лис» к своим воротам.

    «Хотелось бы отдать должное нашему сопернику — во втором тайме «Вест Хэм» устроил навал на наши ворота и Шмейхелю пришлось совершать много сейвов. В таких эпизодах у меня сердце уходило в пятки. Я горд результатами, которых добился «Лестер». Теперь наступает перерыв на международные матчи, и мы должны перезарядить свои батареи для грядущих встреч», – сказал Шекспир.

    «Лестер» идет на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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    19.03.2017 00:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +45

      moiseenko13 19 марта 2017, 12:00

      стыд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 19 марта 2017, 10:21

      Шекспир - общепризнанный мастер! Результаты не удивляют)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 марта 2017, 09:58

      Молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 марта 2017, 06:50

      Говорит как шекспир

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 19 марта 2017, 06:43

      Они его слили тренера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 19 марта 2017, 06:01

      )))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 марта 2017, 04:31

      не знаю почему так повлияло смена Раньери, но явно круто стало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 19 марта 2017, 02:31

      Так играть и дальше!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 19 марта 2017, 02:25

      Команда заиграла! Еще бы стабильности!!! Успехов!!!

      2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 19 марта 2017, 01:21

      Сливали )

      3
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