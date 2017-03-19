Шекспир: «Горжусь результатами, которых добился «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился мнением о матче 29-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:2). Специалист отдал должное сопернику, который, по его словам, во втором тайме смог прижать «лис» к своим воротам.

«Хотелось бы отдать должное нашему сопернику — во втором тайме «Вест Хэм» устроил навал на наши ворота и Шмейхелю пришлось совершать много сейвов. В таких эпизодах у меня сердце уходило в пятки. Я горд результатами, которых добился «Лестер». Теперь наступает перерыв на международные матчи, и мы должны перезарядить свои батареи для грядущих встреч», – сказал Шекспир.

«Лестер» идет на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ.