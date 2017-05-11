Шекспир призывает Мусу продолжать работать над собой

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир рассказал о положении в команде форварда Ахмеда Мусы, сообщает Complete Sports Nigeria. В нынешнем сезоне Муса провел 20 матчей в английской Премьер-лиге, забив два гола.

«Мы видели проблески в игре Мусы, но ему нужно продолжать работать. Ахмеду необходимо смириться с тем, что есть сейчас. Он должен стараться и поступать последовательно», – сказал Шекспир.

Ранее сообщалось об интересе к нигерийскому нападающему со стороны «Марселя».