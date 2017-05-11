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    Шекспир призывает Мусу продолжать работать над собой

    Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир рассказал о положении в команде форварда Ахмеда Мусы, сообщает Complete Sports Nigeria. В нынешнем сезоне Муса провел 20 матчей в английской Премьер-лиге, забив два гола.

    «Мы видели проблески в игре Мусы, но ему нужно продолжать работать. Ахмеду необходимо смириться с тем, что есть сейчас. Он должен стараться и поступать последовательно», – сказал Шекспир.

    Ранее сообщалось об интересе к нигерийскому нападающему со стороны «Марселя».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 11 мая 2017, 21:08

      Давай Муса в ЦСКА или жди Слуцкого)))))

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