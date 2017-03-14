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    Шекспир верит, что «Лестер» может выиграть Лигу чемпионов

    Главный тренер «Лестер Сити» Крейг Шекспир в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» подчеркнул, что его команда способна стать победителем турнира.

    «Сможет ли «Лестер» выиграть Лигу чемпионов? А почему бы и нет? В игре с «Севильей» у нас будут хорошие шансы для победы, которыми мы хотим воспользоваться. Сделаем все возможное, чтобы пройти в следующую стадию турнира. Для нас этот поединок будет сродни финалу», – заявил Шекспир.

    Напомним, что матч «Лестер» – «Севилья» пройдет во вторник и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

    Источник: Goal.com

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    14.03.2017 08:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 15 марта 2017, 00:48

      в золото АПЛ тоже ни одна живая душа не верила,так что я бы не стал загадывать



      И фамилия у тренера подходящая для продолжения сказки,ставшей былью

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 марта 2017, 19:48

      У Крейга богатое воображение,наверно писателем станет))))

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 марта 2017, 14:17

      Каспер Шмейхель - один из лучших киперов в мире. Лестер сейчас на кураже и запросто может выиграть 1-0 или 2-1, а там он по пенальти затащит, если что.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 марта 2017, 11:17

      а писали хиддинг взялся за лестер..

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 марта 2017, 09:31

      Вот пройдёте Севилью, тогда и поговорим. А пока разговор в пользу бедных))

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