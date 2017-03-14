Шекспир верит, что «Лестер» может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Лестер Сити» Крейг Шекспир в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» подчеркнул, что его команда способна стать победителем турнира.

«Сможет ли «Лестер» выиграть Лигу чемпионов? А почему бы и нет? В игре с «Севильей» у нас будут хорошие шансы для победы, которыми мы хотим воспользоваться. Сделаем все возможное, чтобы пройти в следующую стадию турнира. Для нас этот поединок будет сродни финалу», – заявил Шекспир.

Напомним, что матч «Лестер» – «Севилья» пройдет во вторник и начнется в 22:45 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.