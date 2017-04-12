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    Шекспир верит в шансы «Лестера» против «Атлетико»

    Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир рассказал о переменах в команде, которые случились после его назначения на этот пост. Он отметил дебютный матч под своим руководством.

    «Считаю, дебютная встреча была обречена стать определяющей. Та победа над «Ливерпулем» имела огромное значение. Она придала нам уверенности, и потом назад мы уже не оглядывались. Мы потерпели поражение в воскресенье, но продолжаем верить в свои шансы в предстоящей встрече.

    Лига чемпионов? В нашей профессии всегда мечтаешь о таких матчах. Ради них и живешь. Когда я ступил сегодня на этот легендарный стадион, то почувствовал легкий мандраж. Надо получать удовольствие от таких встреч, в том числе, добиваясь хороших результатов», – сказал Шекспир.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2017 07:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 апреля 2017, 08:19

      твоя сказка Лестер закончилась в Лиге Чемп.)))

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