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    Шекспир: «Обидно забить «Арсеналу» три гола на выезде, но уехать домой с поражением»

    Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир в интервью Sky Sports поделился мнением о матче с «Арсеналом» (3:4) в рамках первого тура АПЛ-2017/18.

    «Мы договаривались играть компактно и использовать скорость Варди. С этим мы справились. И все же обидно забить «Арсеналу» три гола на выезде, но уехать домой с поражением. «Арсенал» владел мячом, и у них в составе играли футболисты мирового уровня. Мы показали, на что способны. Показали свою страсть и дух. Старт сезона получился трудным, но если мы будем играть в таком стиле, то очки нам обеспечены», – сказал 53-летний англичанин.

    В следующем туре «лисы» примут «Брайтон & Хов Альбион». Встреча состоится 19 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 01:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 12 августа 2017, 21:28

      у Арсенала ни одного центрального защитника в составе не было (Холдинга и того убрали за ужасную игру).. Мне это матч с Редингом в кубке лиги напомнило несколько лет назад...

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 августа 2017, 08:31

      Забойнейший был матч!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 августа 2017, 07:03

      Да обе команды классно сыграли! Отвык от таких скоростей глядя наш РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 августа 2017, 06:35

      С Арсеналом такое часто случается

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