Шекспир: «Обидно забить «Арсеналу» три гола на выезде, но уехать домой с поражением»

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир в интервью Sky Sports поделился мнением о матче с «Арсеналом» (3:4) в рамках первого тура АПЛ-2017/18.

«Мы договаривались играть компактно и использовать скорость Варди. С этим мы справились. И все же обидно забить «Арсеналу» три гола на выезде, но уехать домой с поражением. «Арсенал» владел мячом, и у них в составе играли футболисты мирового уровня. Мы показали, на что способны. Показали свою страсть и дух. Старт сезона получился трудным, но если мы будем играть в таком стиле, то очки нам обеспечены», – сказал 53-летний англичанин.

В следующем туре «лисы» примут «Брайтон & Хов Альбион». Встреча состоится 19 августа.