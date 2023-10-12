Бывшему тренеру «Лестера» диагностировали рак

Бывшему главному тренеру «Лестера» Крейгу Шекспиру диагностировали рак, информирует пресс-служба английского клуба.
59-летний английский специалист в данный момент проходит курс лечения.
- Крейг Шекспир трижды был ассистентом главного тренера «Лестера» в том числе у Клаудио Раньери в сезоне-2015/16, когда «лисы» сенсационно стали чемпионом Англии.
- Наставник был назначен исполняющим обязанности главного тренера, когда Раньери был уволен в 2017 году, и вывел «Лестер» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Летом того же года он избавился от приставки и. о., но был уволен в октябре после неудачного начала сезона-2017/18.
Источник: ФК «Лестер»