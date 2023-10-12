Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Бывшему тренеру «Лестера» диагностировали рак

    Бывшему главному тренеру «Лестера» Крейгу Шекспиру диагностировали рак, информирует пресс-служба английского клуба.

    59-летний английский специалист в данный момент проходит курс лечения.

    • Крейг Шекспир трижды был ассистентом главного тренера «Лестера» в том числе у Клаудио Раньери в сезоне-2015/16, когда «лисы» сенсационно стали чемпионом Англии.
    • Наставник был назначен исполняющим обязанности главного тренера, когда Раньери был уволен в 2017 году, и вывел «Лестер» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Летом того же года он избавился от приставки и. о., но был уволен в октябре после неудачного начала сезона-2017/18.

    Новости по теме
    Кубок лиги. «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» прошли дальше 1
    «Барселона» интересуется опорником из Чемпионшипа
    «Смородская специально выключила телефон»: Н'Дойе – о срыве трансфера в «Лестер» 9
    Источник: ФК «Лестер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+