В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о задачах на будущий сезон.
– Вратарь Вадим Ульянов выразил желание финишировать в следующем сезоне выше, сказал, что у «Ахмата» есть потенциал на пятeрку или шестeрку в таблице. Как вы думаете?
– Я с ним согласен. Мы для этого и работаем. Будем делать всe возможное, чтобы подняться как можно выше. В футболе всe возможно. Вот кто бы сказал про «Лестер», что он станет чемпионом Англии? Есть много примеров. Нам же остаeтся только работать, чтобы подтвердить все свои амбиции.
– В прошлом году удивила «Балтика». Это может быть вдохновляющим примером для вашей команды?
– Этот пример даeт возможность думать о подобном.
– Вам уже поставили задачи на сезон?
– Пока ещe нет, потому что приехал ещe не весь состав. Отсутствуют те, кто выступал за свои сборные. Когда все будут, тогда состоится общее собрание, где нам озвучат задачи на сезон. У «Ахмата» большие амбиции.
– Какие у вас личные цели на сезон?
– Играть ещe лучше, чем в прошлом чемпионате. Хочется и статистику улучшить, но главное – победы команды. Если «Ахмат» выступит лучше, чем в прошлом сезоне, то год будет хорошим.
- В завершившемся сезоне-2025/26 грозненская команда финишировала на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.
- По ходу сезона «Ахмат» был на последнем месте, но совершил рывок после возвращения главного тренера Станислава Черчесова.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.