В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»

Нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о задачах на будущий сезон.

– Вратарь Вадим Ульянов выразил желание финишировать в следующем сезоне выше, сказал, что у «Ахмата» есть потенциал на пятeрку или шестeрку в таблице. Как вы думаете?

– Я с ним согласен. Мы для этого и работаем. Будем делать всe возможное, чтобы подняться как можно выше. В футболе всe возможно. Вот кто бы сказал про «Лестер», что он станет чемпионом Англии? Есть много примеров. Нам же остаeтся только работать, чтобы подтвердить все свои амбиции.

– В прошлом году удивила «Балтика». Это может быть вдохновляющим примером для вашей команды?

– Этот пример даeт возможность думать о подобном.

– Вам уже поставили задачи на сезон?

– Пока ещe нет, потому что приехал ещe не весь состав. Отсутствуют те, кто выступал за свои сборные. Когда все будут, тогда состоится общее собрание, где нам озвучат задачи на сезон. У «Ахмата» большие амбиции.

– Какие у вас личные цели на сезон?

– Играть ещe лучше, чем в прошлом чемпионате. Хочется и статистику улучшить, но главное – победы команды. Если «Ахмат» выступит лучше, чем в прошлом сезоне, то год будет хорошим.