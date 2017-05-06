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    «Борнмут» и «Лестер» сохранили места в АПЛ на следующий сезон

    «Борнмут» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью со «Сток Сити» – 2:2. Результат позволила команду Эдди Хоуа обезопаситься от вылета в Чемпиошип. За три тура до конца сезона «шмели» находятся на 10-м месте в турнирной таблице.

    Параллельная встреча между «Лестером» и «Уотфордом» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Действующий чемпион Англии поднялся на девятую строчку и также сохранил место в Премьер-лиге на следующий сезон. Ранее «Бомбардир» писал о том, что главный тренер «лисов» Крейг Шекспир стал четвертым тренером в истории АПЛ, который выиграл пять домашних матчей подряд.

    Источник: ФК «Борнмут»

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    06.05.2017 20:12
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