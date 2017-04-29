Варди: «Шекспир – идеальный тренер для большинства футболистов «Лестера»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди признал, что приход на пост главного тренера Крэйга Шекспира вернул команду в нужно русло. По его словам, это именно тот тренер, который устроил всех игроков.

«Уверен, что Шекспир стал идеальной кандидатурой для большинства футболистов «Лестера». Но решение о том, останется ли он у руля команды по окончании сезона зависит не от игроков, а от руководства клуба. Но уже сейчас видно, что он определенно смог отлично зарекомендовать себя.

Это был великолепный старт его карьеры здесь, но мы должны сохранить этот импульс до конца сезона. Мы вернулись к тому, что знаем и умеем – победам», – сказал Варди Sky Sports.

«Лестер Сити» после 33 матчей занимает 15 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 37 очками на своем счету.