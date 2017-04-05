Шекспир считает, что «Лестер» может играть лучше

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (2:0). По словам специалиста, его команда намерена набрать как можно больше очков.

«Надо сказать, что это был не лучший футбол в исполнении нашей команды. Но мы смогли победить – это главное. Мы осознаем, что можем играть гораздо лучше. Мы намерены набрать как можно больше очков. Мы еще не обсуждали предстоящий матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов, время для этого у нас еще есть, – сказал тренер.

Напомним, эта победа стала пятой в пяти матчах под руководством Шекспира. «Лестер» расположился на 10-м месте.